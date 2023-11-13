Названы четыре российских автоновинки параллельного импорта

Осенью в России дилеры начали продавать новые автомобили Toyota, MG, Ford и Audi, которые были ввезены путем параллельного импорта. Об этом сообщает «За рулем».

В страну начали ввозить автомобили Toyota Vios, модель четвертого поколения выпускается в Таиланде и Малайзии. Автомобиль доступен по цене от 2,2 млн рублей, под капотом установлен атмосферный мотор 1.5 (109 л.с.). В конце сентября в РФ привезли крупную партию Audi Q3, кроссоверы были выпущены в Китае на совместном предприятии Volkswagen-FAW. Переднеприводные модификации с турбомотором объемом 1,4 литра (150 л.с.) стоят от 4,6 млн рублей.

close 100% MG

Также у дилеров в России появились седаны Ford Mondeo с мотором 2.0 (246 л.с.), которые стоят от 4,7 млн рублей (модель построена на платформе кросс-купе Evos и с 2022 года выпускается только в Китае), и рамные семиместные внедорожники MG RX8 в максимальной комплектации с бензиновым 2.0 (221 л.с.).

Ранее в России начались продажи машин, выпущенных на бывшем заводе Mazda.