Появилось фото сгоревшего дотла Porsche Taycan, который угнали у бизнесмена

Электрический спорткар Porsche Taycan, который был угнан у бизнесмена, был обнаружен в гаражах в поселении Московский. Автомобиль полностью сгорел, сообщила столичная прокуратура.

Неизвестный угнал и поджег автомобиль после того, как похитил из дома владельца Porsche в деревне Большое Свинорье металлический сейф. В нем находились деньги, часы, ювелирные изделия и документы, общий ущерб превысил 38 млн рублей. В деле разбирается прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

По информации Telegram-канала Shot, неизвестные ограбили коттедж 48-летнего директора строительной компании. Как писал Telegram-канал 112, около шести часов утра неизвестный в черной маске отжал стеклопакет и проник в коттедж бизнесмена, в сейфе находились 1 млн рублей, $1 тыс. и €2 тыс., также были похищены золотые кольца с бриллиантами и дорогие часы.

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