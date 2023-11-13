Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Появилось фото сгоревшего дотла Porsche Taycan, который угнали у бизнесмена

Прокуратура показала фото сгоревшего Porsche Taycan после угона в Новой Москве

close
100%
Прокуратура Москвы' class="item-image" >
Телеграм-канал Прокуратура Москвы

Электрический спорткар Porsche Taycan, который был угнан у бизнесмена, был обнаружен в гаражах в поселении Московский. Автомобиль полностью сгорел, сообщила столичная прокуратура.

Неизвестный угнал и поджег автомобиль после того, как похитил из дома владельца Porsche в деревне Большое Свинорье металлический сейф. В нем находились деньги, часы, ювелирные изделия и документы, общий ущерб превысил 38 млн рублей. В деле разбирается прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

По информации Telegram-канала Shot, неизвестные ограбили коттедж 48-летнего директора строительной компании. Как писал Telegram-канал 112, около шести часов утра неизвестный в черной маске отжал стеклопакет и проник в коттедж бизнесмена, в сейфе находились 1 млн рублей, $1 тыс. и €2 тыс., также были похищены золотые кольца с бриллиантами и дорогие часы.

Ранее россиянин сжег машину начальника за отказ купить телефон.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий