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Россиянин сжег машину начальника за отказ купить телефон

В Калининградской области рабочий сжег фургон начальника за отказ купить телефон

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Телеграм-канал Amber Mash

В Калининградской области разнорабочий поджег фургон своего начальника, который не купил мужчине телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По его данным, неоднократно судимый мужчина по имени Алексей попросил начальника Эдуарда купить для него мобильный телефон для связи. Тот зашел в магазин и не смог найти телефон дешевле 20 тыс. рублей, поэтому сообщил, что купит его позже.

В ответ работник поднял скандал и вызвал полицию, а ночью облил кабину фургона, принадлежащего начальнику, и поджег. В результате кабина полностью выгорела. Действия злоумышленника видела мать автовладельца. Причинен материальный ущерб на сумму 300 тыс. рублей. Алексея задержали полицейские, но утром отпустили. Его работодатель опасается за судьбу еще шести принадлежащих ему автомобилей — личных и предназначенных для работы.

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