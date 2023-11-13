Ограбившие бизнесмена в Москве сожгли его электрический Porsche

Преступники, которые угнали электрический спорткар Porsche у бизнесмена после ограбления его дома, сожгли машину дотла. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации канала, неизвестные, которые ограбили коттедж 48-летнего директора строительной компании в поселении Марушкинское (Новая Москва) и уехали на его Porsche Taycan Turbo, бросили машину в 19 километрах от дома и подожгли ее, чтобы скрыть следы преступления.

Как ранее сообщал Telegram-канал 112, около шести часов утра неизвестный в черной маске отжал стеклопакет и проник в коттедж бизнесмена, из сейфа он забрал 1 млн рублей, $1 тыс. и €2 тыс., а также два золотых кольца с бриллиантами за 20 млн рублей и дорогие часы, после чего угнал Porsche хозяина дома.

По данным Shot, потерпевший обратился в полицию, общий ущерб составил 38 млн рублей. Выяснилось, что в доме не установлена охранная сигнализация.

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