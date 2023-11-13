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ГИБДД задержала ставропольца на самоходной автобусной остановке

Житель Ставрополя проехал по городу на автобусной остановке с мотором

В Ставрополе сотрудники ГИБДД изъяли у местного жителя и отправили на спецстоянку самоходную остановку общественного транспорта с двигателем и колесами. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

Видеозапись с необычным транспортным средством, движущимся по проспекту Кулакова в Ставрополе, появилась в соцсетях. На кадрах видно, что на автобусной остановке ехали три человека.

«Информация незамедлительно была направлена экипажу ДПС, и движение опасной самоделки было прекращено. За рулем техсредства находился 23-летний местный житель, автор таких же нескольких технически не соответствующих нормам ГОСТа средств передвижения», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД отправили автобусную остановку с мотором на спецстоянку на эвакуаторе. В отношении водителя составлено три административных протокола — за вождение без прав, нарушение правил перевозки пассажиров и отсутствие при нем необходимых документов.

Ранее во Владивостоке автомеханик угнал от дома клиента Audi и попал на нем в ДТП.

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