ГИБДД задержала ставропольца на самоходной автобусной остановке

В Ставрополе сотрудники ГИБДД изъяли у местного жителя и отправили на спецстоянку самоходную остановку общественного транспорта с двигателем и колесами. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

Видеозапись с необычным транспортным средством, движущимся по проспекту Кулакова в Ставрополе, появилась в соцсетях. На кадрах видно, что на автобусной остановке ехали три человека.

«Информация незамедлительно была направлена экипажу ДПС, и движение опасной самоделки было прекращено. За рулем техсредства находился 23-летний местный житель, автор таких же нескольких технически не соответствующих нормам ГОСТа средств передвижения», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД отправили автобусную остановку с мотором на спецстоянку на эвакуаторе. В отношении водителя составлено три административных протокола — за вождение без прав, нарушение правил перевозки пассажиров и отсутствие при нем необходимых документов.

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