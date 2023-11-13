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В России начались продажи машин, выпущенных на бывшем заводе Mazda

«РГ»: у дилеров в России появились пикапы Sollers ST6 за 2,7 млн рублей

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Пикапы Sollers ST6 начали поступать российским автодилерам, стоимость автомобилей составляет 2,7 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Производство модели Sollers ST6, которая является переименованной китайской JAC T6, началось в сентябре во Владивостоке на заводе, где прежде выпускались машины Mazda. Пикап получил бензиновый турбомотор 2.0 (176 л.с.; 290 Нм) и турбодизель того же объема (136 л.с.; 320 Нм), трансмиссия только механическая. К настоящему моменту у дилеров в наличии только машины с дизельными двигателями.

Автомобиль оснащен системой полного привода с жестким подключением передней оси. В базовое оснащение пикапа входят две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и задние датчики парковки.

В компании «Соллерс» рассказывали, что планируют устанавливать на ST6 локализованные двигатели и трансмиссии, а использовать в сборке российскую электронику. В 2024 году предприятие планирует запустить производство еще одной модели Sollers.

Ранее глава Минпромторга сравнил новый пикап Sollers с УАЗ «Патриот».

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