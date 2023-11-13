В России начались продажи машин, выпущенных на бывшем заводе Mazda

Пикапы Sollers ST6 начали поступать российским автодилерам, стоимость автомобилей составляет 2,7 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Производство модели Sollers ST6, которая является переименованной китайской JAC T6, началось в сентябре во Владивостоке на заводе, где прежде выпускались машины Mazda. Пикап получил бензиновый турбомотор 2.0 (176 л.с.; 290 Нм) и турбодизель того же объема (136 л.с.; 320 Нм), трансмиссия только механическая. К настоящему моменту у дилеров в наличии только машины с дизельными двигателями.

Автомобиль оснащен системой полного привода с жестким подключением передней оси. В базовое оснащение пикапа входят две подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, аудиосистема, электрические регулировки боковых зеркал и электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и задние датчики парковки.

В компании «Соллерс» рассказывали, что планируют устанавливать на ST6 локализованные двигатели и трансмиссии, а использовать в сборке российскую электронику. В 2024 году предприятие планирует запустить производство еще одной модели Sollers.

Ранее глава Минпромторга сравнил новый пикап Sollers с УАЗ «Патриот».