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Вор-домушник угнал Porsche Taycan за 23 млн рублей в Москве

112: в Москве вор-домушник обокрал коттедж бизнесмена и угнал Porsche Taycan

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Porsche

В Москве вор-домушник украл деньги и драгоценности из коттеджа директора строительной фирмы и угнал электромобиль Porsche. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, около шести часов утра неизвестный в черной маске отжал стеклопакет и проник в чужой дом. Из сейфа он забрал 1 млн рублей, $1 тыс. и €2 тыс., а также два золотых кольца с бриллиантами за 20 млн рублей.

Обыскивая коттедж, неизвестный забрал еще около 230 тыс. рублей и обнаружил ящик с часами брендов Ulysse Nardin, Rolex, TAG Heuer и других. Собрав найденное, вор сел за руль электрического Porsche Taycan, стоимость которого оценивается в 23 млн рублей, и скрылся. Отмечается, что преступник пробыл в доме ровно один час. Сейчас полиция занимается поисками подозреваемого.

Ранее во Владивостоке механик угнал и разбил Audi клиента, забывшего в сервисе ключи.

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