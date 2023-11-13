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Стало известно, когда возобновится выпуск Lada Niva с системой ABS

«АвтоВАЗ» возобновит выпуск Lada Niva c двигателями «Евро-5» до конца года

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Lada

Выпуск автомобилей Lada Niva Travel, оснащенных двигателями экологического стандарта «Евро-5», возобновится в конце ноября текущего года. Об этом рассказали в сообществе «Нетипичный «АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

По данным инсайдеров, к зиме внедорожники Niva Travel также могут получить антиблокировочную систему тормозов (ABS). Позже двигателями, соответствующими стандарту «Евро-5», «АвтоВАЗ» начнет оснащать классические внедорожники Niva Legend.

«АвтоВАЗ» начал возвращать автомобили с моторами «Евро-5» в модельный ряд в начале сентября, тогда с такими двигателями начался выпуск Lada Granta. В 2022 году из-за санкционных ограничений автопроизводитель был вынужден перейти на более низкий стандарт «Евро-2».

Ранее стало известно, что у Lada Granta может появиться новая комплектация.

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