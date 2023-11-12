Кабину грузовика расплющило при столкновении в Приморье

В Приморском крае кабину грузового автомобиля полностью смяло при столкновении с другим большегрузом. Об этом сообщает издание PrimaMedia в своем Telegram-канале.

Авария произошла в Артемовском городском округе в районе села Кролевцы. На кадрах с места происшествия видно, что как минимум один грузовик получил серьезные повреждения — его кабина оказалась смята после удара в заднюю часть другого грузовика. В момент аварии кузов самосвала, который врезался в другой большегруз, был полностью загружен.

Очевидцы рассказали, что автодорога Заводской — Кневичи в районе места ДТП перекрыта в обе стороны. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Ленобласти произошло крупное ДТП с пострадавшими.