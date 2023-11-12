Названы самые популярные иномарки в России в октябре

Компания Haval показала самый высокий результат по продажам автомобилей в России среди всех иностранных автопроизводителей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

В октябре 2023 года дилеры Haval реализовали 12,8 тыс. автомобилей, что в три раза больше, чем год назад. Компания Chery оказалась на втором месте по продажам, ее результат составил 10,9 тыс. автомобилей (рост в 2,8 раза). По итогам десяти месяцев 2023 года в России было продано почти 82 тыс. кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной моделью Haval в октябре стал компактный кроссовер Jolion с показателем 6,3 тыс. проданных автомобилей (рост в 2,1 раза). Второе место занял среднеразмерный кроссовер Dargo (2 тыс. проданных авто; рост в 8,8 раза), третье — среднеразмерный кроссовер M6 (1,8 тыс. реализованных машин).

Ранее стало известно, когда Haval начнет выпуск в России обновленного F7.