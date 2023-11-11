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Названы сроки выхода на рынок купе Honda Prelude

Купе Honda Prelude появится на рынке Европы в 2025 году

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Honda

Серийная версия возрожденного купе Honda Prelude появится на европейском и японском рынках в 2025 году. Об этом сообщает motor1.com.

Концепт модели был представлен на прошедшем в октябре в Токио Japan Mobility Show. Показ Prelude состоялся в самом конце презентации японской компании на автосалоне, и автопроизводитель не раскрыл подробностей относительно его агрегатов. При этом автомобиль выглядит почти как серийная модель, за дисками видны тормозные механизмы Brembo. Интерьер машины скрыт за полностью тонированными стеклами.

Купе Prelude выпускалось с 1978 по 2001 годы.

До этого стало известно, что Volkswagen может в ближайшее время может вывести на рынок недорогой электромобиль. Его цена не превысит $35 тыс. (3,2 млн рублей по текущему курсу на момент публикации). Не исключено, что модель будет построена на платформе MEB Entry, которая лежит в основе хетчбэка Volkswagen ID.3. Volkswagen планирует наладить производство на одном из своих заводов в США или Мексике. Там же будут выпускаться и тяговые батареи.

Ранее Toyota опубликовала еще одно фото модели Camry нового поколения.

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