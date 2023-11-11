Стало известно, сколько автомобилей продали в России за 10 месяцев

В России за 10 месяцев 2023 года был продан 1 млн 031,7 тыс. автомобильной техники. Это на 58% больше, чем за январь – октябрь прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на собственную информацию.

Отмечается, что 80% из общего числа автомобилей — легковые. Так, с января по октябрь в РФ было продано 829,5 тыс. новых легковых машин – на 60% больше, чем за 10 месяцев 2022 года. Рост рынка был отмечен во всех его сегментах, а сильнее всех с начала года выросла реализация грузовиков – на 81% (до 118,8 тыс. ед.). Продажи автобусов выросли на 36% (до 12,9 тыс. шт.), а легкой коммерческой техники – на 16% (до 70,4 тыс. ед.).

До этого автодилеры спрогнозировали падение продаж новых легковых автомобилей в России в IV квартале 2023 года на 5–10% относительно результатов III квартала. Это связано с тремя главными причинами: повышение утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ и плюс само ослабление рубля.

В октябре 2023 года средневзвешенная цена новой машины снизилась до 2,9 млн рублей. Согласно статистике, в сентябре средняя цена автомобиля в России составляла 3 млн рублей, в августе — 3,1 млн рублей, а в июле 2,9 млн рублей.

Ранее Госдума одобрила законопроект о снятии авто с учета в день его продажи.