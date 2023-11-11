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Более 2 тысяч машин застряли на границе Украины с Польшей

Госпогранслужба: очередь из 2500 машин образовалась на границе Украины и Польши

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Очередь из 2500 машин сформировалась на границе Украины с Польшей утром 11 ноября. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, чьи слова приводит украинское издание УНН.

«По информации польских коллег, по состоянию на утро сегодня около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу. Это по всем трем направлениям (пункты пропуска Ягодин, Краковец и Рава-Русская — прим. ред.)», — сообщил Демченко.

По его словам, фактически половина машин стоит на направлении пункта пропуска Ягодин.

Согласно информации министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, на 13 ноября запланирована встреча на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска.

Накануне сообщалось, что затор на границе произошел из-за акции протеста польских перевозчиков, которые заблокировали пункты пропуска. Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускали только легковые машины, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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