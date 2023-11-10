На «Москвиче» отрицают выпуск машин с нечитаемыми VIN-номерами

Московский автомобильный завод «Москвич» не проводит отзывную кампанию в связи с нечитаемым VIN-номером машины на заводских этикетках, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«МАЗ «Москвич» не запускал кампаний по отзыву на завод автомобилей «Москвич» с нечитаемыми этикетками производителя. Автомобили «Москвич», выходящие с завода, полностью соответствуют требованиям ОТТС, включая читаемость информации представленной на этикетке производителя», — сообщили изданию в пресс-службе «Москвича».

Информация о том, что дилеры не могут решить проблему с нечитаемой маркировкой на заводских табличках и вынуждены отправлять машины на завод, ранее появилась в СМИ.

В пресс-службе «Москвича» сообщили, что если заводская этикетка получила повреждения в ходе эксплуатации, она изготавливается заново на заводе и отправляется официальному дилеру.

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