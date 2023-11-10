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Появились фотографии салона минивэна Xpeng X9

Xpeng анонсировал предпродажи семиместного минивэна X9

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Xpeng

Китайский автопроизводитель Xpeng распространил фото салона нового минивэна X9. На автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 17 ноября, будет объявлено о начале предварительных продаж модели. Об этом сообщает carnewschina.com.

Судя по изображению, у X9 двухспицевый руль с плоской нижней частью и маленьким логотипом Xpeng. Рычаг коробки передач расположен на рулевой колонке. Главная особенность центральной консоли – большой экран. Его диаметр пока неизвестен. Но он больше, чем монитор у внедорожника Xpeng G6. Машина, в зависимости от модификации, может перевозить 6 либо 7 пассажиров.

Минивэн X9 станет седьмой по счету моделью китайской компании Xpeng. Габаритная длина автомобиля — 5293 мм, колесная база — 3160 мм. Базовая версия минивэна будет иметь единственный электромотор на передней оси, его пиковая мощность — 320 л.с. У двухмоторной полноприводной версии мощность составит 503 л.с. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 200 км/ч.

Xpeng планирует до 2025 года выпустить еще пять новых моделей автомобилей. На китайский рынок поступят внедорожники G7, седаны F57 и F59, кроссоверы F61 и купе E29. Большинство моделей будет оснащаться электрическими силовыми установками. Запас хода составит от 500 до 800 км в зависимости от автомобиля.

Ранее сообщалось, что Changan распространил официальные фото кроссовера Qiyuan Q05.

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