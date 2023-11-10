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Аналитики подсчитали, насколько подорожали премиальные шины в России

НАПИ: цены на премиальные шины за месяц выросли на 5%

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В России с сентября по октябрь 2023 года всесезонные премиальные шины подорожали на 5%. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«За один месяц (с сентября по октябрь 2023 г.) всесезонные шины подорожали на 5,4%, зимние – на 4,6%, летние — на 4,9%», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков агентства, средняя цена всесезонных премиальных шин в октябре составила 23 тыс. 761 рубль, зимних — 22 тыс. 231 рубль, летних — 25 тыс. 321 рубль.

С сентября 2023 года езда на летних шинах в зимнее время признана нарушением. Теперь, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить административный штраф. Размер штрафа составляет 500 рублей. Зимние шины рекомендуется ставить, когда среднесуточная температура воздуха составит +4...+5 градусов.

Зимняя нешипованная шина за год подорожала на 8%, до 6,2 тыс. рублей. При этом шины R17 стоят дороже, чем годом ранее, а дефицитный R20 в среднем будет стоить дороже на 12 тыс. рублей, чем год назад. Увеличение средней стоимости шин связано как с ростом цен у конечных продавцов, так и со структурой спроса.

Ранее автоэксперт Пархомчук развеял главные мифы о зимних шинах.

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