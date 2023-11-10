Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У Lada Granta может появиться новая комплектация

«АвтоВАЗ» готовит новую бюджетную версию Lada Granta

close
100%
Lada

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность расширения числа комплектаций Lada Granta за счет бюджетной версии без подушек безопасности, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу завода.

«Эти автомобили полностью соответствуют действующим в России регламентам и правилам безопасности транспортных средств, и по опыту продаж в прошлом году пользуются высоким спросом у покупателей», — сообщили изданию в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Сроки появления в продаже Lada Granta без подушек безопасности в компании не назвали. В 2022 году такие автомобили уже продавались в России на фоне проблем с поставками комплектующих.

О том, что «АвтоВАЗ» уже возобновил выпуск Lada Granta без подушек безопасности, сообщил паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте». На «АвтоВАЗе» эту информацию не подтвердили.

Ранее в России подешевели кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий