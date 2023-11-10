У Lada Granta может появиться новая комплектация

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность расширения числа комплектаций Lada Granta за счет бюджетной версии без подушек безопасности, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу завода.

«Эти автомобили полностью соответствуют действующим в России регламентам и правилам безопасности транспортных средств, и по опыту продаж в прошлом году пользуются высоким спросом у покупателей», — сообщили изданию в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Сроки появления в продаже Lada Granta без подушек безопасности в компании не назвали. В 2022 году такие автомобили уже продавались в России на фоне проблем с поставками комплектующих.

О том, что «АвтоВАЗ» уже возобновил выпуск Lada Granta без подушек безопасности, сообщил паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте». На «АвтоВАЗе» эту информацию не подтвердили.

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