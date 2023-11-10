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После обрушения моста под Подольском возбуждено уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело о халатности после обрушения моста через Пахру

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Андрей Селезнев/Типичный Подольск/VK

В Подольске возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению моста. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области.

«10 ноября 2023 года в деревне Кутьино Подольского городского округа произошло обрушение автомобильного моста, в результате чего пострадала женщина. По данному факту следователем следственного отдела по г. Подольск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Пострадавшая женщина получила травмы груди и ног, а также ушиб головы. Факт обрушения моста подтвердил и.о. главы Подольска Григорий Артамонов. Движение на участке временно закрыто. Пострадавшая госпитализирована.

По данным Mash, обвалившийся мост через Пахру собирались отремонтировать еще с конца 2022 года. Местные жители не раз жаловались на сгнившие конструкции и требовали ремонта, но получали только отписки от властей. О том, когда разрушенный мост будет восстановлен, не сообщается.

Ранее стало известно, что в Крыму мужчина поджег чужую иномарку, заподозрив жену в измене.

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