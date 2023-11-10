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Рухнувший мост под Подольском мог находиться в аварийном состоянии

Mash: Жители ранее жаловались властям на состояние рухнувшего моста

Обвалившийся в Подмосковье мост через Пахру собирались отремонтировать еще с конца 2022 года. Об этом сообщает Mash.

«Проект для восстановления заказали за 6,3 млн рублей только со второго раза, но до самих работ дело так и не дошло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители не раз жаловались на сгнившие конструкции и требовали ремонта, но получали только отписки от властей.

Обрушение произошло в деревне Кутьино (городской округ Подольск). На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль белого цвета находится внизу, на обвалившихся пролетах сооружения.

В результате инцидента пострадала 60-летняя женщина, сидевшая за рулем Skoda, сообщает Life со ссылкой на Shot. По его данным, она получила травмы груди и ног, а также ушиб головы. Факт обрушения моста подтвердил и.о. главы Подольска Григорий Артамонов. Движение на участке временно закрыто. Пострадавшая госпитализирована.

Ранее полиция задержала троих мужчин за драку с инспекторами ДПС.

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