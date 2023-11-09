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Omoda снизила цены на седан S5 в России

Седан Omoda S5 подешевел в России на 70-80 тыс. рублей

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Omoda

В России снизились цены на седан Omoda S5, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов марки.

Принадлежащая китайской Chery марка Omoda снизила цены на свою продукцию в России впервые. Седан Omoda S5 в базовой комплектации Life подешевел на 70 тыс. рублей, на две другие версии цена снижена на 80 тыс. рублей.

После снижения цен самый доступный Omoda S5 стал стоить 2,25 млн рублей. В средней комплектации Tech автомобиль теперь стоит 2,35 млн рублей, в максимальной — 2,55 млн рублей.

Omoda S5 для российского рынка оснащается в базовой версии бензиновым мотором 1.5 мощностью 113 л.с., двум другим полагается турбомотор мощностью 147 л.с. того же рабочего объема. В качестве трансмиссии в обоих случаях предлагается вариатор.

Ранее стало известно, что в России резко выросли продажи Lada.

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