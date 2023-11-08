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Zeekr 001 стал самым популярным электромобилем в России

«Автостат»: Zeekr 001 стал бестселлером среди электромобилей в России

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Zeekr

Автомобили китайской марки Zeekr стали самыми популярными в России в сегменте новых электрокаров в октябре этого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В октябре в РФ было реализовано 724 электромобиля Zeekr, на втором месте идет Volkswagen (150 ед.), замкнул тройку лидеров отечественный Evolute (136 ед.). Пятерку самых популярных марок дополнили «Москвич» (117 ед.) и Tesla (107 ед.).

В модельном рейтинге лидерство принадлежит Zeekr 001 (538 ед.), вторым стал Zeekr X (125 ед.). На третьей позиции впервые оказался электрокроссовер «Москвич 3е», в октябре было реализовано 117 таких автомобилей. Следом тоже идет модель Evolute i-PRO (113 ед.), замыкает пятерку лидеров Volkswagen iD.4 (96 ед.). В десятку самых продаваемых также вошли Hongqi e-HS9 (63 ед.), Zeekr 009 (61 ед.), Tesla Model Y (60 ед.), Volkswagen iD.6 (51 ед.) и Avatr 11 (43 ед.).

Всего в октябре в РФ было реализовано 1,7 тыс. новых электромобилей, что в шесть раз больше, чем в октябре 2022 года. За 10 месяцев 2023 года в стране было продано 10,5 тыс. электромобилей, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что Chery запустит в России новый автомобильный бренд.

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