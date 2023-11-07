В Москве Lada отбросило на пешеходов после столкновения с такси

На пересечении проезда Серебрякова и Снежной улицы в Москве столкнулись Hyundai и Lada, один из автомобилей отбросило на пешеходов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«Предварительно в результате дорожной аварии пострадали три пешехода. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.

В аварии пострадали двое взрослых и ребенок, им оказывают помощь, уточняется в Telegram-канале «Прокуратура Москвы». Госпитализирован водитель такси и несовершеннолетний.

«Автомобиль такси марки Hyundai совершил столкновение с остановившимся автомобилем «Лада», который от удара выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на пешеходов», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее на МКАД опрокинулся и загорелся грузовик.