Седаны Geely Emgrand появились у российских дилеров

Седаны Geely Emgrand поступили в продажу в России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илью Петрова.

«Автомобили уже готовы к продаже. Это долгожданная модель, мы фиксируем интерес к новинке со стороны покупателей», — сообщил изданию Петров.

Дилеры рассчитывают на высокий спрос на эту модель на фоне общего дефицита седанов на российском автомобильном рынке, добавил он.

В зависимости от комплектации, седан Geely Emgrand стоит в России от 2 млн рублей до 2,28 млн рублей. Он оснащается мотором 1.5 мощностью 122 л.с., пятиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовой версии седан оснащается штампованными 15-дюймовыми колесами, галогеновыми фарами и сиденьями с тканевой обивкой. В более богатых комплектациях он получил подогрев передних сидений, бесключевой доступ, легкосплавные диски.

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