Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки перезапуска бывшего завода Nissan в Петербурге

Полноценный запуск работы автозавода «Lada Санкт-Петербург» ожидается в 2024 году. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов, передает «Фонтанка».

«Мы рассчитываем, что полноценно он заработает в следующем году, однако многое будет зависеть от скорости переговорного процесса и запуска новых продуктов в новом качестве «АвтоВАЗа», которое он получил в сентябре», — сказал Соколов.

Топ-менеджер указал на то, что «АвтоВАЗ» ведет переговоры с восточными партерами и планирует выпускать на петербургском заводе новые модели. В частности, в следующем году с конвейера «Lada Санкт-Петербург» сойдет седан, отметил он. По словам Соколова, с момента запуска площадки «Lada Санкт-Петербург» в июне 2023 года с конвейера сошло более 100 автомобилей. В начале года «АвтоВАЗ» закрыл сделку по приобретению доли в «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» за €1.

Из-за включения в санкционный лист США у «АвтоВАЗа» может сорваться сотрудничество с FAW в части сборки китайских машин под маркой Lada, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. О том, какие китайские автомобили могут все-таки примерить шильдик Lada — в материале «Газеты.Ru».

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