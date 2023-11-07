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В Россию ввезли рекордное количество автомобилей за месяц

«Автостат»: импорт новых легковых машин в Россию установил рекорд в октябре

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Импорт новых легковых машин в Россию в октябре 2023 года установил новый рекорд. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В прошлом месяце в Россию было ввезено 86,8 тыс. новых легковых автомобилей. Предыдущий рекорд был отмечен в сентябре этого же года (80,8 тыс. машин). Всего за 10 месяцев было поставлено 546,8 тыс. новых легковых автомобилей, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего новые легковые авто везут из Китая (доля в октябре составила 85%), далее идут Киргизия (8,6%) и Казахстан (3%).

По данным агентства, всего за 10 месяцев в РФ было ввезено 342,6 тыс. автомобилей с пробегом, что является рекордным объемом для российского авторынка. В октябре в страну импортировали 22 тыс. подержанных автомобилей. В сентябре был отмечен самый низкий показатель текущего года — 17,2 тыс. ед. Машины с пробегом чаще везут из Японии (доля в октябре – 51,2%), вторую строчку занимает Армения (12,5%), третью – Беларусь (12,4%).

Ранее в России резко увеличились продажи машин старше 10 лет.

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