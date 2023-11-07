В России резко увеличились продажи машин старше 10 лет

Продажи автомобилей старше 10 лет на вторичном рынке в России увеличились на 39,4% по итогам 9 месяцев 2023 года. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«Продажи таких возрастных автомобилей за девять месяцев 2023 года выросли на 39,4%, тогда как весь рынок подержанных машин – на 32,2%. Продажи «свежих» подержанных (возрастом до 3 лет включительно) выросли всего на 5%», — отмечается в исследовании.

Низкий рост продаж подержанных автомобилей в возрасте до трех лет включительно объясняется дефицитом таких автомобилей на российском рынке и тем обстоятельством, что владельцы таких машин не торопятся их продавать.

По итогам января–сентября 2023 года объем продаж автомобилей старше 10 лет в России составил 2,97 млн машин против 2,13 млн в тот же период годом ранее.

Ранее были названы самые дорогие в обслуживании автомобили массового сегмента.