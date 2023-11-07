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«АвтоВАЗ» снял с продажи одну из моделей Lada

«АвтоВАЗ» снял с продажи самый доступный универсал Lada Granta

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Lada

«АвтоВАЗ» исключил самую доступную модификацию универсала Lada Granta из прайс-листов. Об этом со ссылкой на пресс-службу автозавода сообщает портал «Лада.Онлайн».

Как рассказали в «АвтоВАЗе», такая модификация универсала Granta не производилась с конца 2022 года. Как только последний автомобиль был продан, модель из прайс-листов убрали. При этом кросс-универсал (Granta Cross) по-прежнему выпускается и доступен для покупки.

Решение отказаться от модификации продиктовано отсутствием спроса, объяснили в компании. Цена универсала начиналась от 720 тыс. рублей.

Lada Granta в кузове седан, самый доступный новый автомобиль на российском рынке, стоит от 700 тыс. рублей. Лифтбэк стоит на 40 тыс. рублей дороже, а хетчбэк — на 79 тыс. рублей. Granta Cross обойдется минимум в 946 тыс. рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» изменил цены на обслуживание автомобилей.

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