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Представлен обновленный пикап Ram 1500

Новый пикап Ram 1500 лишился мотора V8

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Ram

Концерн Stellantis представил пикап Ram 1500 2025 модельного года. Автомобиль получил новое семейство шестицилиндровых турбомоторов. Атмосферный двигатель V8 HEMI, ранее доступный для пикапа, ушел в историю.

Для Ram 1500 доступны два рядных шестицилиндровых мотора семейства Hurricane с двойным турбонаддувом мощностью 420 и 540 л.с., а также двигатель V6 Pentastar.

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Ram

Автомобиль доступен с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, с задним или полным приводом. Доступен межколесный дифференциал с электронной блокировкой и три варианта передаточных чисел главной передачи.

На передней панели нового пикапа три дисплея: помимо комбинации приборов и основного экрана медиасистемы внедрен дополнительный, для пассажира. На автомобиль установлена пневмоподвеска с пятью режимами работы.

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