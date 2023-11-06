На МКАД частично перекрыли движение из-за крупной аварии

Автомобильная авария с участием нескольких автомобилей произошла сегодня ночью в Москве на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 23-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии были перекрыты четыре из шести полос для движения автотранспорта. Судя по фото, машины столкнулись в крайнем левом ряду. Один из автомобилей — такси. О пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого стало известно, что в Челябинске нетрезвый водитель переехал газон и протаранил три припаркованных автомобиля. ДТП произошло во дворе дома 18 по улице Косарева, на пересечении с улицей Островского. В аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре загорелись несколько припаркованных машин.