Число автомобильных поездок граждан РФ в европейские страны снизилось почти вдвое

Количество автомобильных поездок граждан России в европейские страны за год уменьшилось почти вдвое. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные пограничной службы ФСБ.

Так, в июле-сентябре этого года россияне въехали на территорию государств, входящих в Шенгенскую зону, 378,8 тыс. раз. Между тем, в третьем квартале 2022 года таких поездок было 684,4 тыс, то есть в 1,8 раза больше.

Причиной такого значительного сокращения стал введенный в сентябре прошлого года странами Евросоюза запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

В июле-сентябре текущего года россияне чаще всего посещали на автомобилях Финляндию — более 200 тыс. раз. Однако это на 53% меньше, чем год назад. На 55% сократилось число поездок в Эстонию, на треть — в Латвию и Литву.

В две европейские страны, входящие в Шенгенскую зону, Польшу и Норвегию, количество поездок при этом даже возросло — соответственно, на 35% и 23%.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое предполагает закрытие автомобильного грузо-пассажирского пункта пропуска «Ивангород» на Российско-эстонской границе до 1 февраля 2024 года.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.