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Американец пожаловался на разные фары, которые на его Ford установили на заводе

Водитель в США обнаружил, что на его пикап Ford на заводе поставили разные фары

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Житель США Алекс Уисон обнаружил, что на его пикапе Ford Super Duty на заводе установили фары разного типа, предназначенные для разных комплектаций машины. Об этом пишет The Drive.

«Пугает то, что если они смогли испортить что-то столь простое, как это, какие еще могут быть проблемы», — посетовал автовладелец.

После покупки пикапа за $80 тыс. он обнаружил, что с левой стороны на его автомобиле 2023 года установлена линзованная прожекторная фара, а с правой — более простая рефлекторная. Позднее пикап Ford F-250 King Ranch с аналогичной проблемой был обнаружен на площадке дилера компании в Техасе.

Алекс Уисон обратился в дилерский центр, и для его машины уже заказана вторая рефлекторная фара, чтобы привести комплектацию автомобиля в соответствие с той, которая указана на заводской маркировке.

Ранее стало известно, что Mazda продлит срок выпуска родстера MX-5 нынешнего поколения.

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