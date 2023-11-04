Audi расширит для владельцев дистанционную активацию функций автомобиля

Audi с 2024 года расширит для владельцев автомобилей возможность дистанционного подключения дополнительных функций за единовременную плату. Об этом сообщает Motor1.

В настоящее время лишь владельцы электромобилей Audi e-tron могут подключить через фирменное приложение возможность плавного переключения ближнего и дальнего света, световую анимацию при запирании автомобиля и опцию самостоятельной парковки.

Такую практику предполагается распространить на более широкий спектр моделей, а также расширить число опций, которые владелец сможет активировать за единовременную плату без посещения дилера.

«С нашим следующим поколением электронной архитектуры мы добавим больше возможностей для «опций по требованию», и вы увидите, что год за годом мы будем внедрять в автомобили новые функции», — приводит издание слова технического директора Audi Оливера Хоффманна.

Ранее стало известно, что BMW отказалась от платной подписки на подогрев сидений.