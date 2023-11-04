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Житель Краснодарского края несколько раз пытался задавить полицейского

В Краснодарском крае ищут водителя за попытку наехать на полицейского

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Shutterstock

Полицейские Белоглинского района Краснодарского края разыскивают водителя, который на автомобиле ВАЗ-2107 пытался наехать на полицейского. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Наряд полиции прибыл по вызову, связанному с конфликтом местных жителей. Один из его участников атаковал сотрудника полиции.

«Злоумышленник 2001 года рождения, сев за руль личного автомобиля ВАЗ-2107, совершил наезд на двух граждан и неоднократно пытался задавить прибывшего на место полицейского, тем самым совершил противоправные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан и сотрудника полиции», — отмечается в сообщении МВД.

Несмотря на 7 выстрелов по кузову машины, злоумышленнику удалось скрыться. Позднее автомобиль был обнаружен и помещен на спецстоянку.

Ранее в Омской области мужчина обстрелял из ружья автомобиль «Лада Надежда» своего соседа.

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