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Омич обстрелял из ружья машину пожилого соседа

В Омской области мужчина обстрелял машину соседа по пути на охоту

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Телеграм-канал «Омская полиция»

В Омской области задержан 34-летний местный житель, который обстрелял автомобиль Lada, принадлежащий 64-летнему соседу. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Марьяновка. Злоумышленник произвел три выстрела в автомобиль Lada 2120 «Надежда», повредив дверь багажника и стекло.

«В отделе полиции подозреваемый не смог объяснить мотивы своих действий: якобы находился в состоянии опьянения, а проезжавший автомобиль показался ему схожим со встречавшемся ранее, с водителем которого у него был конфликт», — отмечается в сообщении полиции (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Ружьем стрелок владел на законных основаниях. Он объяснил, что вынес его из дома, потому что собрался пойти на охоту. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, за такое преступление предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Ранее в Воронеже двое молодых людей проехали по городу в ванне, запуская фейерверки.

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