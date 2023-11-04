Омич обстрелял из ружья машину пожилого соседа

В Омской области задержан 34-летний местный житель, который обстрелял автомобиль Lada, принадлежащий 64-летнему соседу. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Марьяновка. Злоумышленник произвел три выстрела в автомобиль Lada 2120 «Надежда», повредив дверь багажника и стекло.

«В отделе полиции подозреваемый не смог объяснить мотивы своих действий: якобы находился в состоянии опьянения, а проезжавший автомобиль показался ему схожим со встречавшемся ранее, с водителем которого у него был конфликт», — отмечается в сообщении полиции (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

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