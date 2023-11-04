Mazda продлит срок выпуска MX-5

Нынешнее поколение родстера Mazda MX-5 ND, выпуск которого начался в 2014 году, получит увеличенный жизненный цикл. Японская компания выпустит несколько спецверсий машины, сообщает Carscoops.

Нам нравится делать все возможное применительно к ND, потому что мы думаем, что у него очень высокий потенциал. Мы уже планируем сделать что-то очень крутое – мы уже думаем о специальных выпусках», — приводит издание слова менеджера проекта MX-5 Сигэки Сайто.

По его словам, Mazda планирует выпустить полностью электрический MX-5 нового поколения, как только переход на электромобили в автопроме еще ускорится. Компания ждет появления новых технологий в области тяговых аккумуляторов, чтобы обеспечить массу в пределах 1 тонны. Появление таких батарей Mazda ожидает в пределах ближайших пяти лет.

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