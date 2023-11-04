Челябинец переехал через газон и протаранил три автомобиля на парковке

В Челябинске нетрезвый водитель переехал газон и протаранил три припаркованных автомобиля, сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

ДТП произошло во дворе дома 18 по улице Косарева, на пересечении с улицей Островского. На кадрах с камеры наблюдения видно, что автомобиль съехал с проезжей части, пересек склон с газоном, зацепив дерево, и врезался в две припаркованные машины. Одна из них продвинулась вперед и протаранила стоящий рядом Renault Logan. В этот момент из подъезда жилого дома выходили люди. В аварии никто не пострадал.

До этого в Анапе водитель BMW пытался уехать от сотрудников ГИБДД и совершил аварию. Мужчину задержали после того, как его автомобиль развернуло поперек проезжей части.

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