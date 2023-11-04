Двое воронежцев проехали по мосту на ванне, пуская фейерверки

В Воронеже двое молодых людей проехали по городу в ванне, прицепленной к автомобилю. При этом они запускали фейерверки, сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

На кадрах видно, что седан темного цвета движется по городской улице с включенной аварийной сигнализацией мимо плотного потока встречных автомобилей. К нему на тросе прицеплена ванна, в которой сидят два человека. Один из пассажиров держит в руке фейерверк, заряды из которого летят вверх.

Ванна при этом не оборудована колесами, из-под ее днища летят искры. На одном из поворотов ванна опрокинулась и молодой человек выпал из нее на тротуар. Инцидент произошел на Чернавском мосту, уточняют «Новости Воронежа».

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