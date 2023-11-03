Кроссовер Wey Mocha сертифицирован в России

Кроссовер Wey V71 получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

На мировых рынках этот автомобиль также известен под названиями Wey Coffee 01 и Wey 05 и Wey Mocha. ОТТС — сертификационный документ, позволяющий начать официальные продажи автомобиля в России.

Гибридный кроссовер оборудован бензиновым двигателем и двумя электромоторами, максимальная мощность силовой установки составляет 295 л.с. С места до 100 км/ч автомобиль способен ускориться за 5 с, средний расход топлива — 7,7 л на 100 км. Заявленный запас хода — 864 км.

В интерьере Wey 05— проекционный дисплей с подсказками и электронная комбинация приборов. Климатическая установка управляется через сенсорный дисплей с тактильной обратной связью.

О том, что автомобили марки Wey выйдут на российский рынок, было объявлено на пресс-конференции Great Wall (владеет марками Haval, Tank, Wey, Ora).

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