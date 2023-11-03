В России появились в продаже минивэны Hyundai Custo

Один из российских автодилеров выставил на продажу минивэны Hyundai Custo, сообщает «Российская газета». За выпущенные в 2023 году автомобили просят от 5,2 до 5,55 млн рублей.

Минивэны предлагаются с двумя силовыми агрегатами на выбор: турбомотором 1.5 мощностью 170 л.с., а также мотором 2.0, который развивает 236 л.с. Независимо от объема двигателя, Hyundai Custo оснащен 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Габаритная длина минивэна — 4950 мм, колесная база — 3055 мм. Компоновка салона — шестиместная или семиместная. В машине с шестью местами вместо заднего дивана устанавливаются раздельные кресла повышенной комфортности.

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