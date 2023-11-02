Латвия назвала срок, после которого машины с российскими номерами начнут конфисковывать

Латвийский Сейм принял 2 ноября в окончательном чтении поправки в закон «О дорожном сообщении», предусматривающие запрет на пребывание в Латвии автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Закон предусматривает, что в срок до 14 февраля 2024 года владельцы автомобилей, зарегистрированных в России, должны перерегистрировать их в Латвии или вывезти за пределы страны. После этой даты участие машин с российскими номерами в дорожном движении в Латвии будет возможно только при транзитном проезде. Пересечь транзитом территорию Латвии можно будет только один раз.

При этом автовладелец должен будет подать через сервис информационных услуг в дирекцию безопасности дорожного движения информацию о машине и сроке проезда. Если владелец автомобиля с российской регистрацией продолжит использовать его в Латвии после 14 февраля 2024 года, автомобиль конфискуют.

Ранее российские агрегаторы такси сообщили о нехватке машин эконом-класса.