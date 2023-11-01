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В России начали продавать Hongqi HS7

В России появились в продаже кроссоверы Hongqi HS7 по цене от 6,8 млн рублей

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Hongqi

Один из российских автодилеров выставил на продажи партию кроссоверов Hongqi HS7, сообщает «Российская газета».

Автомобили предлагаются по цене от 6,8 до 7,1 млн рублей. Под капотом базовой версии кроссовера китайской премиум-марки — турбомотор 2,0 мощностью 252 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. Он агрегатирован с 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у автомобиля передний. Также доступен HS7 с мотором V6 мощностью 337 л.с. 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin.

В салоне — цифровая приборная панель и установленный вертикально центральный экран медиасистемы. В России Hongqi HS7 доступен в двух вариантах конфигурации салона — с шестью и семью посадочными местами. Для шестиместного варианта вместо заднего дивана предусмотрены раздельные кресла.

Габаритная длина автомобиля — 4995 мм, колесная база — 2920 мм. Он превышает по размерам внедорожник Toyota Land Cruiser 300.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о начале производства первого в своей истории автомобиля с отделкой интерьера натуральной кожей. Такое оснащение получила Lada Niva Travel.

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