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Geely раскрыла российские цены седана Emgrand

Новый Geely Emgrand будут продавать в России по цене от 2 млн рублей

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Geely

Представительство Geely объявило цены нового седана Emgrand, который выходит на российский рынок. Его базовая версия обойдется в 2 млн рублей, сообщается в релизе Geely, поступившем в «Газету.Ru».

В базовой версии автомобиль снабжен 15-дюймовыми колесами на стальных дисках, галогеновыми фарами, креслами с тканевой обивкой и механическими регулировками. В наличии фронтальные подушки безопасности, ABS и система стабилизации, кондиционер и медиасистема с 8-дюймовым экраном. Под капотом — атмосферный мотор 1.5 мощностью 122 л.с., который доступен с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом.

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Geely

В версии Comfort за 2,1 млн руб. дополнительно присутствует подогрев передних сидений и форсунок омывателя, 4 динамика, USB-разъем сзади, датчики освещения и парковки, «климат», бесключевой доступ, кнопка пуска мотора. У Luxury (2,3 млн руб.) — 16-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, мультируль, камера заднего вида, круиз-контроль и обогрев лобового стекла. Flagship (2,48 млн руб.) снабжен 17-дюймовыми дисками, светодиодными задними фонарями, люком, обивкой сидений из искусственной кожи. У такого автомобиля электронная приборная панель, 6 динамиков для аудиосистемы и боковые подушки безопасности.

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