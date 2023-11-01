Число аварий с электросамокатами на российских дорогах утроилось в 2023 году

По итогам трех кварталов 2023 года число ДТП с участием пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ — электросамокаты, моноколеса и другие подобные устройства) выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику МВД.

С января по сентябрь 2023 года включительно в России зафиксировано 2,6 тыс. таких ДТП, что в три раза больше, чем за тот же период годом ранее. На тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах произошло 26% таких ДТП, еще 22,8% таких аварий случилось на регулируемых пешеходных переходах.

В Москве число аварий с СИМ выросло на 235% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 665 ДТП. Это наибольшее количество среди всех регионов. На втором месте Тюменская область (184 ДТП, +308%), на третьем — Санкт-Петербург (172 ДТП, рост на 48%).

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