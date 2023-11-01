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Lada впервые выпустила автомобиль с сиденьями из натуральной кожи

«АвтоВАЗ» начал устанавливать на Lada Niva Travel сиденья с кожаной обивкой

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Lada

«АвтоВАЗ» включил в штатную заводскую комплектацию внедорожника Lada Niva Travel сиденья с обивкой из натуральной кожи. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

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Lada

«Натуральной кожей обтянуты сиденья, рулевое колесо, центральный подлокотник. Для сидений был спроектирован оригинальный дизайн: центральная часть переднего сиденья, боковая поддержка и вставка в подголовнике выполнены из перфорированной кожи. Аналогичным образом оформлены места посадки пассажиров на задних сиденьях», — отмечается в заявлении компании.

Для обивки кресел Lada применена кожа хромового дубления отечественного производства. Толщина материала составляет 1,1-1,4 мм. Lada Niva Travel с кожаным салоном доступна в трех комплектациях. Минимальная стоимость машины в версии Comfort MMC — 1,49 млн рублей. Такая Niva оснащена 15-дюймовыми литыми дисками, медиасистемой с навигатором и парктроником, а также камерой заднего вида.

Ранее «АвтоВАЗ» назвал срок начала производства Lada Aura.

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