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Екатеринбурженку, которая получила химожог ягодиц в автобусе, госпитализировали

В Екатеринбурге у студентки, получившей химожог в автобусе, появились осложнения

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Администрация Астраханской области

Пассажирка екатеринбургского автобуса №24 в понедельник 30 октября была госпитализирована, сообщает портал «Екатеринбург Онлайн» в своем Telegram-канале. По данным издания, у студентки начались осложнения из-за химического ожога. Врачи городской больницы до сих пор не могут установить тип вещества, который вызвал химический ожог ягодиц девушки.

До этого сама пострадавшая рассказала журналистам, что 29 октября ехала в колледж на автобусе по маршруту №24.

«Изначально не поняла, чувствую, что мокрые штаны, думаю, ну, может, от снегопада натекло с капюшона. А потом я чувствую жжение. Я приехала в колледж, отодвигаю штаны — а там просто все красное, всю кожу проело. Все щипало, жжение было. Я не могла снять эти штаны, не буду же я сидеть в аудитории в трусах», — цитирует издание студентку.

Примечательно, что Гортранс, осуществляющий и контролирующий перевозки общественного транспорта в Екатеринбурге, до сих пор не отчитался о произошедшем. Официально о проверке транспорта и предотвращении аналогичных инцидентов транспортники не сообщали.

Ранее гаишники спасли туриста из Китая, который едва не замерз на трассе под Тольятти.

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