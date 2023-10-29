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Представлена Lada Niva со 150-сильным мотором

«АвтоВАЗ» представил Lada Niva Sport T2 со 150-сильным двигателем

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LADASportROSNEFT/YouTube

Заводская гоночная команда «АвтоВАЗа», Lada Sport Rosneft, представила обновленный внедорожник Niva Sport для ралли-рейдов. Видео о новом автомобиле появилось на YouTube-канале команды.

Гоночная Niva Sport T2 получила 16-клапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 150 л.с. Прежде спортивный внедорожник оснащали 1,6-литровым мотором. Для повышения удельной мощности инженеры снизили вес автомобиля.

Также специалисты изменили расположение различных агрегатов, улучшили геометрическую проходимость машины, установили улучшенную систему впуска, новые амортизаторы и вентилируемые тормозные диски большего диаметра. Новинка выйдет на старт этапов чемпионата России по ралли-рейдам в Волгоградской и Астраханской области, а также примет участие в ралли «Шелковый путь» в 2024 году.

В будущем году «АвтоВАЗ» планирует выпустить серийную версию автомобиля Niva Sport. Сейчас отечественный производитель предлагает трехдверный классический внедорожник с 83-сильным двигателем объемом 1,7 литра, цена машины стартует от 830 тыс. рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой комплектующих для Lada Granta.

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