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Три легковушки и грузовик попали в ДТП на МКАД

Дептранс показал запись аварии с грузовиком и тремя легковушками на МКАД

В Москве на МКАД произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей и фуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», который опубликовал запись аварии.

ДТП произошло перед развязкой с Ленинским проспектом на внутренней стороне 43-го километра МКАД. На записи видно, как черный седан Hyundai после столкновения с грузовиком отбросило в сторону проезжающей рядом Lada и такси Toyota. Водитель желтой машины после столкновения с Hyundai врезался в дорожное ограждение.

Все четыре машины получили повреждения. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, на месте работают оперативные службы города. Движение на 43-м километре автодороги перекрыто на трех полосах из пяти, водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее на юге Москвы Porsche на большой скорости протаранил Mercedes.

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