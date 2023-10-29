Байден прокомментировал предварительную сделку автокомпании Stellantis c бастующим профсоюзом

Президент США Джо Байден приветствовал предварительное соглашение о повышении зарплаты между автопроизводителем Stellantis и крупнейшим профсоюзом работников автопрома Штатов United Auto Workers (UAW). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента США, соглашение обеспечивает работникам «рекордные повышения заработной платы, увеличение числа оплачиваемых отпусков и более высокий уровень пенсионного обеспечения».

До этого профсоюз United Auto Workers, объединяющий работников автомобильных заводов США, пообещал расширить проходящую в стране забастовку в случае отсутствия прогресса в переговорах с работодателями.

Одновременные забастовки против GM, Ford и Stellantis начались 15 сентября. В них участвуют 18,3 тыс. человек — это около 12% членов профсоюза. В случает расширения стачки в список потенциальных целей профсоюза входят предприятия, производящие большие пикапы и внедорожники, а также заводы двигателей и трансмиссий. Широкая забастовка на заводах пикапов и внедорожников может стоить автоконцернам миллиардов долларов доходов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.