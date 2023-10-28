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Россиянка перечислила мошенникам 288 тыс. рублей, пытаясь оформить ОСАГО

В Северной Осетии под предлогом покупки ОСАГО у женщины выманили 288 тыс. рублей

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Жительница Северной Осетии, пытавшаяся продлить полис ОСАГО на свой автомобиль, перечислила мошенникам крупную сумму денег. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

«Как выяснилось, автовладелице подошел срок обновления страхового полиса ОСАГО. Желая приобрести новый, не выходя из дома и по выгодной цене, женщина набрела на некий сайт и по указаниям «администратора» перечислила на счет платформы все свои сбережения», — отмечается в сообщении полиции.

В общей сложности женщина перечислила злоумышленникам 288 тыс. рублей. После этого по электронной почте ей прислали полис, который оказался поддельным. После этого пострадавшая обратилась в дежурную часть отдела полиции во Владикавказе. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Калининграде охранник торгового центра угнал из него квадроцикл и катал случайных прохожих.

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