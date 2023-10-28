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В Москве отец увез сына на автомобиле с призывного пункта

Shot: отец за рулем Lexus помог сыну сбежать с призывного пункта в Москве

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская полиция разыскивает автомобиль Lexus, на котором мужчина помог своему сыну сбежать с призывного пункта, сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, накануне призывник по имени Максим приехал на автобусе с другими призывниками к призывному пункту на Кожевнической улице, чтобы затем отправиться в Севастополь. Выйдя из автобуса, молодой человек бросился бежать в сторону, где был припаркован белый внедорожник Lexus.

Он сел в машину и скрылся. По данным следствия, за рулем внедорожника находился отец призывника. Автомобиль объявлен в розыск, устанавливается местонахождение сбежавшего.

До этого из военкомата в Москве сбежали два уроженца Таджикистана с российским гражданством. Они перелезли через забор сборного пункта.

Ранее в Москве на Варшавском шоссе Porsche протаранил Mercedes-Benz.

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